Hinder op komst door werken aan rotonde Bruggesteenweg Sam Vanacker

29 augustus 2019

16u37 0 Hooglede Vanaf maandag 16 september starten in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer asfalteringswerken ter hoogte van de rotonde aan de kruising van de Stationsstraat en de Bruggesteenweg in Gits. De werken zullen tien dagen duren.

De toplaag in asfalt aan de rotonde wordt vernieuwd en er wordt ook een nieuwe bushalte aangelegd op de Bruggesteenweg, net naast de rotonde. Tijdens de werken zal het verkeer beurtelings kunnen passeren met driekleurige werflichten. Fietsers moeten een omleiding volgen. Wie richting Roeselare moet dient via de Middenstraat, de Sint-Tillostraat, de Stationsstraat en de Gudrunstraat te rijden, wie naar Lichtervelde moet kan via de Koolskampstraat, de Bollestraat en de Middenstraat rijden.

Onder voorbehoud van gunstig weer zullen de werken afgerond zijn tegen vrijdag 27 september.