Herdenkingstocht voor Saar Sam Vanacker

13 december 2019

16u12 2 Hooglede De familie van Saar Gevaert organiseert op zondag 15 december al voor de vierde keer een herdenkingstocht voor het betreurde meisje. Er wordt zondag om 17.45 uur verzameld aan de plaats waar Saar op 17 december 2015 aangereden werd op haar fiets.

Saar Gevaert (15) overleed na een ongeval met vluchtmisdrijf aan het kruispunt van de Gudrunstraat met de Bruggesteenweg in Gits. Net als de voorbije jaren nodigt de familie van Saar iedereen uit om haar te herdenken met een korte wandeling. Na een moment van stilte aan de boom waar ook de fiets van Saar een plaats kreeg, stapt de groep richting de begraafplaats van Gits. Na een begroeting op de begraafplaats is er een praat- en ontmoetingsmoment gepland in jeugdhuis De Vlinder.

Vorig jaar deelde de familie onder het motto ‘Saar, neem mij mee’ gedenkstenen uit. Die stenen reisden ondertussen via vrienden en familie de wereld rond en in het jeugdhuis zullen foto’s en filmpjes getoond worden van waar die herdenkingsstenen zoal een plaatsje kregen. De familie vraagt dat iedereen een fluojas aantrekt en een lampionnetje of lantaarn meedraagt tijdens de tocht.