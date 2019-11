Harmonie De Verenigde Vrienden zet verdienstelijke muzikanten in de kijker Sam Vanacker

24 november 2019

14u31 1 Hooglede Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden Hooglede-Gits zette tijdens de jaarlijkse Sint-Ceciliaviering een aantal bijzondere leden in de bloemetjes.

Al spelend werden de vijf gedecoreerden thuis afgehaald en werden er enkele herbergiers-ereleden bezocht. Op zaterdagavond werden de leden getrakteerd op een escape-game in De Gulden Zonne en op zondag was er de traditionele feestmaaltijd voor de leden, dit keer in d’Oude Melkerij in Gits. Bij die gelegenheid werden ook de meest verdienstelijke leden gedecoreerd. Daarbij ging bijzondere aandacht naar Reginald Depoorter, die gevierd werd voor een indrukwekkende zeventig jaar als trompettist bij de harmonie.

Op de foto zien we Tom Hondeghem, Jozef Coghe, Lieven Coghe, Regis Heyman, Bert Dekoninck (35 jaar muzikant), Nico De Wijze, Evelien Devisch, Evelyne Demunster, (35 jaar muzikant), Jens Verholle, Erik Pylyser, Reginald Depoorter (70 jaar muzikant), Henk Verhelle, Lucas Devriendt (50 jaar muzikant), Kristof Pillaert, Goele Landerwyn, Rik Vaneyghen, Veronique Vandewalle (35 jaar muzikant), Pieter Verholle en Tomas De Meyer.