Groot alarm en beperkte evacuatie bij Dominiek Savio voor overhit stopcontact VHS

07 januari 2020

10u51 0 Hooglede De hulpdiensten rukten dinsdagvoormiddag uit naar het instituut Dominiek Savio omdat daar brand was gemeld in één van de gebouwen. Gezien de lokatie van de brand, werd groot alarm geslagen maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Niemand raakte gewond.

De brandoproep liep even voor half negen bij de noodcentrale binnen. “Er werd onmiddellijk groot alarm gegeven maar eigenlijk bleek dat niet nodig”, weet politiewoordvoerder Carl Vyncke. “Een stopcontact was oververhit geraakt en beginnen smeulen. Dat veroorzaakte rook maar de brandweer hoefde eigenlijk zelfs bijna niet te blussen. Uit voorzorg werden kortstondig wel een aantal mensen geëvacueerd.” Ook noodplanningsambtenaar Barbara Bourdeau kwam snel een kijkje nemen. De brandweer zette een grote ventilator in om het getroffen gebouw weer rookvrij te maken.