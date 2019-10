Grondige verbouwingen op til in gemeentehuis Hooglede Sam Vanacker

29 oktober 2019

16u03 1 Hooglede Vanaf april 2020 starten er in het gemeentehuis van Hooglede grote verbouwingswerken naar aanleiding van de fusie van het OCMW met de gemeentelijke administratie. Alles samen gaat het om een investering van een 870.000 euro. Het grootste verschil voor de bezoekers wordt het nieuwe onthaalpunt dat zich zowat tussen de oude en de nieuwe vleugel zal bevinden.

De werken zullen in twee fasen uitgevoerd worden. Het oude gedeelte van het gemeentehuis aan de Bruggestraat wordt vanaf april aangepakt. Aan de buitenkant verandert weinig, al worden nagenoeg alle ramen vernieuwd. Aan de binnenkant wordt vooral meer bureelruimte gecreëerd voor het extra personeel, terwijl de verschillende diensten ook beter gespreid worden. Zowel de schepenzaal als de trouwzaal op de tweede verdieping worden omgevormd tot burelen. Op de derde verdieping wordt ook de gemeenteraadszaal vernieuwd. Die zaal krijgt een multifunctionele invulling en zal behalve voor gemeenteraden ook voor huwelijken gebruikt worden. Verder wordt ook de verwarmingsinstallatie vernieuwd.

Slimme lichten

De modernere vleugel aan de kant van de markt is vanaf augustus 2020 aan de beurt. De huidige ingang schuift iets op en er komt een sas die toegang zal geven tot een nieuwe onthaalbalie. Van daaruit zullen bezoekers naar de verschillende diensten doorgestuurd worden. Verder komt er op de kelderverdieping van de nieuwe vleugel een douchecel en in zowel het nieuwe als het oude gedeelte wordt ook de verlichting vernieuwd. Overal komen ‘slimme lichten’ die bij lange inactiviteit vanzelf uit gaan of dimmen. Alles samen gaat het om een investering van 1,1 miljoen euro, waarvan 270.000 euro uit subsidies. Tegen eind 2020 moet alles achter de rug zijn.

Geen containers voor personeel

Tijdens de werken blijft de dienstverlening voor de burgers gegarandeerd, al zal het personeel van sommige diensten tijdelijk moeten verhuizen naar een andere locatie. “Wie precies waar terechtkomt, is nog niet helemaal duidelijk, maar sowieso gaan we niet met containers moeten werken”, zegt schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V). “Er is plaats genoeg elders. Zo hebben we in de directe omgeving het Huis van het Kind en infopunt Trimard, in de Hogestraat hebben we de gebouwen van de technische dienst en het voormalige OCMW-gebouw en in Gits is er ook nog het oude gemeentehuis. Ook voor enkele huwelijken en gemeenteraden zal waarschijnlijk tijdelijk uitgeweken moeten worden naar een alternatieve locatie.”