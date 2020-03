Groep Gidts sluit volledig domein af voor externen Sam Vanacker

25 maart 2020

17u00 0 Hooglede Het volledige domein van Groep Gidts langs de Koolskampstraat in Onledemolen is afgesloten voor externen door het coronavirus. Het gaat om de Oude Melkerij, de gebouwen van Mariasteen, de omgeving van het kasteel van Dominiek Savio en Molendries. Ook Hoeve Ter Kerst, de BMX-piste, de atletiekpiste en de tennisvelden vallen binnen de afgesloten zone.

Eerder werden het eetcafé van Hoeve Ter Kerst, restaurant Molendries, congrescentrum d’Oude Melkerij, het zwembad en de buurtwinkel al gesloten, maar nu gaat Groep Gidts nog een flinke stap verder om de bewoners te beschermen tegen het virus. In overleg met de gemeente, de politie en de Waaiberg heeft de directie beslist om het volledige domein af te sluiten voor externen.

Burgemeester Rita Demaré bevestigt dat ook de atletiekpiste, de tennisvelden en visvijver gesloten zijn. “Normaal zijn wandelaars of sporters op het domein geen enkel probleem, maar in deze omstandigheden willen we dat ontmoedigen zodat we het coronavirus buiten de muren kunnen houden. De Koolskampstraat blijft vanzelfsprekend wel open voor doorgaand verkeer.”

Medewerkers kunnen enkel nog parkeren op parking Schapenweide en parking Zetjebie. Familieleden van cliënten zijn alleen nog welkom om iets af te geven of op te halen. Daarvoor moet er op voorhand een afspraak worden vastgelegd en de familie dient bij aankomst op de parking ook telkens te telefoneren naar de woongroep. Leveranciers kunnen verder leveren aan Zetjebie en het economaat.