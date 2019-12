Groep Gidts helemaal in het teken van kerst Sam Vanacker

10 december 2019

17u33 0 Hooglede In de omgeving van Groep Gidts staat vrijdag 13 december alles in het teken van kerst. Zowel beleefwinkel hARTwerk in de Koolskampstraat 39b als het naastgelegen basisonderwijs organiseren een winterse markt.

Behalve zelfgemaakte geschenkartikelen van de volwassen dagbesteding van Dominiek Savio kun je op de wintermarkt van de beleefwinkel producten van de Oxfam Wereldwinkel vinden, terwijl er pannenkoeken en glühwein te verkrijgen zijn. Ook qua animatie valt er heel wat te beleven. Om 15 uur komen de kinderen van Freinetschool De Kasteeltuin optreden en om 17.30 en 19.30 uur staan er twee optredens van covergroep Hot on The Highway op het programma.

Lichtslinger

Daarmee houdt de winterse sfeer niet op, want diezelfde dag organiseert het basisonderwijs van Dominiek Savio ook een kerstmarkt in het kader van De Warmste Week. Beide markten zullen met een lichtslinger met elkaar verbonden zijn. Nog op 13 december wordt het startschot gegeven van een grote kerststalletjestentoonstelling in het Peristelium van Mariasteen, ook op wandelafstand van de wintermarkt.