Groep Gidts deelt 350 vlinderstruiken uit aan personeelsleden op Dikke Truiendag Sam Vanacker

11 februari 2020

16u42 0 Hooglede Dikke Truiendag staat dit jaar in het teken van meer biodiversiteit en bij Groep Gidts wordt dat thema in de verf gezet met een speciale actie. Er worden namelijk 350 gratis vlinderstruiken uitgedeeld aan de personeelsleden. De eerste vier struiken gingen dinsdagnamiddag de grond in.

“De vier struiken symboliseren Groep Gidts en de drie domeinen waarin we kansen creëren voor en met mensen met een beperking: onderwijs, zorg en tewerkstelling. Op elk van die domeinen dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel”, zegt communicatieverantwoordelijke Ellen Bode. “Zo gebruikt de groendienst nooit pesticiden, liggen er zonnepanelen op de daken van de bedrijfsgebouwen van Mariasteen en wordt in restaurant Molendries bewust met lokale producten gewerkt.”

Die focus op duurzaamheid wordt nu onderstreept met een vlinderstruikactie. Nog tot 25 februari kunnen alle medewerkers gratis een vlinderstruik bestellen om in hun tuin te planten. “De keuze voor de vlinderstruik is geen toeval. Het is een favoriet bij insecten”, weet Marieke Lewille van de groendienst van Mariasteen. “Vlinders worden er massaal door aangetrokken en de struik is dus ideaal voor de biodiversiteit. Ze groeit in volle grond, in de zon of in de schaduw. Als je ze niet snoeit na de vorstperiode, wordt ze tot drie meter hoog en breed. We roepen onze werknemers trouwens ook op om na de aanplant van hun struik een selfie te nemen en de Facebookpagina van Groep Gidts te taggen. Zo zetten we het belang van biodiversiteit nog meer in de verf.”