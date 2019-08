Greet opent in oktober kinderopvang ’t Giraffennest SVR

11 augustus 2019

17u23 6 Hooglede In oktober opent een nieuwe kleinschalige kinderopvang voor kindjes tussen 0 en 3 jaar in de Bruggesteenweg 306 in Gits. Onder de vleugels van de Landelijke Kinderopvang start Greet Van Engeland (29) er met kinderopvang ’t Giraffennest.

“Al van jongs af droom ik van een job met kinderen”, vertelt Greet. “Ik hou van zorg dragen voor anderen en tijdens mijn zwangerschap besloot ik de stap te wagen. Ik heb een opleiding als kinderverzorgster achter de rug en heb alle nodige diploma’s om te kunnen starten als onthaalmoeder. Ondertussen werd ik op 12 juli de trotse mama van Alice. In ’t Giraffennest worden kinderen in alle rust ontvangen in een huiselijke sfeer, waar veiligheid en gezelligheid centraal staan.”

Wie nog op zoek is naar een opvangplaatsje kan een kijkje nemen op de website van ’t Giraffennest.