Gratis parkconcerten bieden opnieuw podium voor jong talent en ervaren rotten Sam Vanacker

03 juli 2019

16u48 1 Hooglede Unizo organiseert op 16 en 23 augustus al voor het elfde jaar op rij gratis parkconcerten in het park van Gits. Twee vrijdagen op rij zorgt een jonge(re) band voor de opwarming, waarna een band met wat ervaren rotten in de rangen het muzikale plaatje compleet maakt.

Op vrijdag 16 augustus bijt Stoned Pony om 19.30 uur de spits af. De vierkoppige band ontstond in 2016 rond de blindgeboren Torhoutenaar Dominique De Ruyter. Ze brengen een mix van covers en eigen Engelstalige rocknummers. Headliner van de avond is de Louie Louie band. Die brengt gouden klassiekers uit de jaren zestig.

Op vrijdag 23 augustus opent Might Be, met leden uit Kortrijk en Brugge in de rangen. De band ontstond in augustus 2018 en brengt een mix van nineties-rocknummers en pop uit de sixties. Om 21 uur is het de beurt aan coverband Tjeeventig. Zoals de naam al doet vermoeden brengen ze vooral dansbare nummers uit de jaren zeventig.