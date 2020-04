Gouden jubileum Jumbo Run uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

18 april 2020

12u13 0 Hooglede De vijftigste editie van de Jumbo Run, die op 22 augustus had moeten plaatsvinden, is uitgesteld naar volgend jaar.

De zijspanrit van Groep Gidts, waarbij een indrukwekkende colonne motards passagiers met een beperking meenemen op een rondrit, is de oudste en grootste run in z’n soort in ons land. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag had de Jumbo Run dit jaar een extra feestelijke editie moeten krijgen. Hooglede-Gits zou dienst doen als gastgemeente. Omdat er bij het evenement heel veel interactie tussen bewoners van Dominiek Savio en personen van buiten de voorziening komt kijken, besliste de organiserende werkgroep om de Jumbo Run dit jaar niet te laten doorgaan. De vijftigste Jumbo Run zal pas op 21 augustus 2021 uitrijden.