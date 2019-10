Golfkarton Soenen gaat tweede fabriek bouwen in Limburg SVR/CDR

13u23 2 Hooglede Het Hoogleedse bedrijf Soenen Golfkarton heeft van de Limburgse deputatie groen licht gekregen voor de bouw van een productiebedrijf van golfkarton op de oude Bekaert-site in Lanklaar bij Dilsen-Stokkem. De nieuwe fabriek zal begin 2022 openen en minstens 250 jobs opleveren. Het gaat om een investering van meer dan 120 miljoen euro.

Elf jaar geleden besliste het West-Vlaamse Bekaert om zijn staalactiviteit in Lanklaar stop te zetten. Daardoor verloren 136 werknemers hun job. Het 18,5 hectare grote terrein werd in 2011 aangekocht door de familie Soenen. “Onder hun impuls werd de voorbije jaren de volledige site afgebroken en gesaneerd”, legt Limburgs gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) uit. “Nadat enkele maanden geleden een vergunningsaanvraag werd ingediend, vergunt de Limburgse deputatie nu de realisatie van een moderne state-of-the-artfabriek voor de productie van golfkarton.”

De oude Bekaert-site krijgt vanaf 2022 een van de modernste fabrieken in zijn soort in Europa. De totale bebouwde oppervlakte bedraagt 113.000 vierkante meter. De totale investering in het productiebedrijf bedraagt meer dan 120 miljoen euro. Eens de productie op volle toeren draait, zal de fabriek minstens 250 jobs opleveren.