Gloeiende barbecuekolen zetten vuilniszak in brand



Alexander Haezebrouck

30 juli 2020

21u41 1 Hooglede Enkele gloeiende barbecuekolen zetten donderdagavond omstreeks 19.30 uur een vuilniszak aan een woning langs Hardenburg op het gehucht Sint-Jozef De Geite in Hooglede in brand. De brand bleef beperkt tot de vuilniszak.

De bewoners van de woning hadden ’s middags nog genoten van een barbecue. Die kolen hadden ze in een vuilniszak gestoken. Iets te snel zo blijkt. Want de kolen waren nog warm en zorgden ervoor dat de vuilniszak ’s avonds vuur vatte. De bewoners probeerden het vuur eerst zelf te blussen maar de brandweer moest toch ter plaatse komen. Het was de brandweer van Gits die uiteindelijk het vuur volledig kon blussen. De schade bleef beperkt tot de vuilniszak en het hokje waarin de zak stond.