Gitse Tafeltennisclub wint cadeaucheque Sam Vanacker

17 januari 2020

16u41 0 Hooglede De tafeltennisclub van Gits heeft een cheque van 250 euro in de wacht gesleept bij de verloting van de prijzen naar aanleiding van de Maand van de Sportclub van Sport Vlaanderen.

Alles samen gooiden in september 2.449 Vlaamse sportclubs hun deuren open om het publiek kennis te laten maken met hun sport. Ook TTC Gits deed mee. De deelnemende clubs maakten kans op een opleidingscheque van de Vlaamse Trainers School of een van de materiaalcheques. Bij de loting van de prijzen door Sport Vlaanderen was ook de Gitse Tafeltennisclub bij de gelukkigen. De club kreeg donderdag een materiaalcheque overhandigd van 250 euro.