Gitsbergtoertocht levert 4.000 euro op voor het goede doel Sam Vanacker

26 januari 2020

13u15 0 Hooglede WTC de Yzerzonen en de Vrienden van Voestalpine Sadef organiseerden op vrijdag 27 en zaterdag 28 december al voor de achttiende keer de Gitsbergtoertocht. De mountainbikerit werd met zo’n 1.000 deelnemers opnieuw een succes en bracht een aardig centje op voor het goede doel.

Alle vrijwilligers en sponsors die mee hun schouders onder de Gitsbergtoertocht hadden gezet werden zondag uitgebreid bedankt met een receptie in De Sleedoorn in Sleihage. “Zonder jullie zou de toertocht niet mogelijk zijn”, speechte voorzitter Marc De Schamp. “Velen onder jullie zaten twee dagen buiten in de kou om van de Gitsbergtoertocht terug een succes te maken. Vandaag willen we iedereen die een bijdrage leverde wat warmte terug geven.”

Die warmte werd ook gedeeld met twee goede doelen, want 4.000 euro werd weggeschonken aan Het Ventiel en Boven de Wolken. Het Ventiel werkt met buddy’s voor mensen met jongdementie en Boven de Wolken maakt foto’s van sterrenkindjes. Beide vzw’s kregen een cheque van 2.000 euro.