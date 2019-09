Gitsbergstraat weer open voor verkeer SVR

13u53 0 Hooglede De Gitsbergstraat is weer open voor het verkeer. Nadat vorig jaar de straat al lange tijd dicht ging voor de aanleg van gescheiden voetpaden heropende de weg weer tijdelijk in december, maar in mei ging de straat opnieuw dicht. Nu is de straat definitief af.

“De inrijpoort van Gits is geoptimaliseerd om de fietsers vlot te laten aansluiten van het gescheiden fietspad op de fietssuggestiestroken. In de laatste fase werden de voetpaden in de omgeving vernieuwd, werd de riolering ontkoppeld en werd een nieuw bufferbekken aangelegd richting Bergdal”, weet schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V). “Op termijn zal het regenwater opgevangen worden in het nieuwe bufferbekken, al moet er eerst nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden op het terrein. Al zal dat geen effect hebben op het verkeer op de Gitsbergstraat.”