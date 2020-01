Gits Kermis in het spoor van Al Capone met ‘Gits Gangstert In Stijl’ Sam Vanacker

26 januari 2020

18u37 0 Hooglede De kogel is door de kerk. Op kermismaandag 2020 wordt Gits naar het Amerika van de jaren twintig gekatapulteerd. Het is de tijd van de charleston en The Great Gatsby, maar ook die van de drooglegging en gangster Al Capone. Beide facetten vormen samen het thema ‘Gits Gangstert In Stijl’.

Het thema van kermismaandag werd door het recent vernieuwde bestuur van het kermismaandagcomité bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het cafetaria van sporthal Ogierlande. Compleet met zelfgemaakte onschuldige houten wapens, sigarettenhouders, pluimen, sigaren en zelfs een oude hot rod midden in de zaal. Hoe het thema concreet ingevuld zal worden op kermismaandag 7 september 2020 wordt later bekend gemaakt. Sowieso blijven de kinderstoet, de ballenworp, het vuurwerk en het gelegenheidscafé op de markt de vaste ingrediënten.

Enkele medewerkers, waaronder oudgedienden Nathalie Corselis en José Ghesquière deden ondertussen een stapje terug uit het bestuur van het kermismaandagcomité, waarna het bestuur een grondige vernieuwing onderging. Een voorzitter is er niet meer, wel een kerngroep met tien leden. Die kerngroep legde tijdens de nieuwjaarsreceptie heel bewust de nadruk op het belang van het verenigingsleven voor Gits Kermis. Uitzonderlijk waren er zelfs vertegenwoordigers van alle verenigingen van Gits uitgenodigd naar de sporthal. “Gits kermis is zoveel meer dan alleen kermismaandag”, speechte Luc Duhayon. “De kermis begint al op vrijdag en alle verenigingen die in de loop van het kermisweekend iets organiseren dragen allemaal samen bij tot het enorme succes van Gits Kermis. We hopen op een mooie samenwerking. Alle inbreng wordt geapprecieerd.”