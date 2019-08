Gits Cycling Team geeft startschot van kermis met nieuwe wielerwedstrijd, gelegenheidscafé en optreden Sam Vanacker

11u05 0 Hooglede Gits Kermis wordt dit jaar afgetrapt in stijl dankzij het Gits Cycling Team. Op vrijdagavond 6 september organiseert de wielerclub een wedstrijd voor wielertoeristen in het centrum van Gits. Er wordt meteen ook een gelegenheidscafé en een optreden aan gekoppeld.

De voorbije jaren was het op de vrijdagavond van de kermis relatief rustig op de markt van Gits, maar daar brengt het jonge bestuur van het Gits Cycling Team verandering in. De club ontstond vorig jaar uit de vroegere WTC De Grysperre en het vernieuwde bestuur besliste meteen om een oude kermistraditie nieuw leven in te blazen. “Tot 2016 organiseerde de Grysperre een koers op vrijdagavond, maar aan die traditie is door omstandigheden een einde gekomen”, legt bestuurslid Kenny Desnyder uit. “Sinds de bestuurswissel waait er echter een nieuwe wind door de club. Omdat we vonden dat de vlag de lading niet meer dekte, beslisten we om een nieuwe start te nemen als het Gits Cycling Team.”

Tussensprints met naturaprijzen

“Veel Gitsenaars misten de koers op vrijdagavond en wij pikken die draad nu vol enthousiasme terug op. We mikken met de eerste editie van Gits Koerse op wielertoeristen uit alle gemeentes. We rijden veertig ronden op een afgesloten parcours van 1,1 kilometer. Er wordt met tussensprints gewerkt waarbij er naturaprijzen te winnen zijn. Zo zijn onder andere biermanden en droge worsten te winnen. Het startschot geven we om 19 uur. Dat is relatief laat, maar veel mensen zijn nog aan het werk op vrijdag en we willen iedereen de kans geven om mee te rijden. De respons is groot en nu al is de koers bijna helemaal volzet.”

Optreden om 21 uur

Helemaal nieuw is dat er tijdens en na de koers op het marktplein een gelegenheidscafé komt. Supporters zijn welkom in het Kwaremont-koerscafé vanaf 18 uur. Voor de start van de koers worden enkele renners geïnterviewd op het podium en na het sportieve luik is er om 21 uur een optreden van de rockband Raw Deal. Ze brengen covers van onder andere Thin Lizzy, AC/DC, Deep Purple, The Rolling Stones en The Who.

Inschrijven voor de wedstrijd kan via www.gitskoerse.be. Wie een handje wil helpen achter de toog of als seingever kan op hetzelfde adres terecht. Vanaf 18 uur wordt het parcours autovrij gemaakt.