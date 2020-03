Gits Aan De Spits breekt zich het hoofd over wapenschild van stichter Savio Sam Vanacker

27 maart 2020

13u19 0 Hooglede Facebookgroep Gits Aan De Spits en zustergroep Gits Aan De Spits 2.0 zijn in tijden van corona actiever dan ooit. Beheerder Guido Vandenaweele, die deze week de nieuwe rubriek ‘Ken Je Gits’ lanceerde, postte maandag een foto van een onbekend wapenschild die aan de gebouwen van Dominiek Savio te vinden is. Het blijkt om een schild van Andries Favorel te gaan.

Guido is bijzonder enthousiast over de vondst. “Door de nieuwe rubriek stootte ik toevallig op een oude foto van het wapenschild. Bij Dominiek Savio zelf bereikten we niemand die wist naar wie of wat het schild verwees. De oorsprong was voor ons dus een mysterie. Na mijn oproep in de groep trokken veel mensen op onderzoek. Velen dachten aan baron De Pélichy, die in 1906 het oorspronkelijke kasteel liet bouwen. Maar daar heeft het schild niets mee te maken.”

“Oud-Gitsenaar Marc Walterumaertens legde de vraag voor aan mensen van familiekunde, die de vraag doorspeelden aan heraldiekspecialist Dirk Ameye. Hij dook de archieven in en leverde het antwoord. Drie keer drie kronen vergezeld van een luipaard vormden het wapenschild van de familie Favrel uit Mechelen, nochtans geen adellijke familie. Meteen werd de link gelegd met priester Andries Favorel, de man die Dominiek Savio begin jaren zestig oprichtte.”

“Of hij effectief afstamt van de Mechelse familie Favrel is niet duidelijk, maar feit is wel dat hij zijn naam bij de bouw van het instituut dus liet vereeuwigen in steen. Met vereende krachten hebben we het mysterie opgelost.”