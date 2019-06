GIDOS brengt internationaal E-hockeytornooi naar Izegem Sam Vanacker

04 juni 2019

17u04 0 Hooglede Op 8 en 9 juni organiseert sportclub GIDOS de vierde editie van het E-hockey toernooi ‘Flanders Cup’ in de sporthal van Izegem. Het gaat om een internationaal hockeytoernooi met elektrische rolstoelen dat om de twee jaar plaats vindt in West-Vlaanderen.

Op het evenement nemen twaalf teams uit België, Duitsland, Italië, Nederland en Zwitserland het tegen elkaar op. Bij powerchairhockey rijden twee teams met elk vijf spelers aan een snelheid van 18 kilometer per uur in elektrische sportrolstoelen op een groot speelveld. Daarbij proberen ze met een kleine bal te scoren in een doel van twintig centimeter hoogte. Fysiek sterkere spelers gebruiken daarbij een floorballstick, andere spelen met een stick die aan hun elektrische rolstoel is vast gemaakt.

De organisatie is in handen van Bryan Vantornhout en Hedwige Van Steen van GIDOS, de sportclub van het Dominiek Savio Instituut in Gits. “De sport is nog relatief onbekend bij het grote publiek, maar GIDOS kan alvast rekenen op de steun van nationaal veldhockeyspeler en Red Lion Arthur De Sloover. In maart bracht hij een bezoek aan onze spelers op het domein van Dominiek Savio”, legt communicatieverantwoordelijke Olivier Van Leynseele uit. “Op deze manier kwam Arthur voor het eerst in contact met de sport. Alle leden van de sportclub delen dezelfde passie voor G-sport en die passie is hier haast tastbaar.”

15.000 euro

“Een elektrische sportrolstoel kost 15.000 euro dus het beoefenen van deze sport brengt zware kosten met zich mee. Sponsors vinden is niet altijd eenvoudig en daarom gaat de opbrengst van dit evenement naar de werking van GIDOS. Anderzijds is het een uitgelezen moment om deze mooie G-sport bekender te maken bij het grote publiek.”

Het tornooi vindt plaats in sport-en recreatiecentrum De Krekel in de H. Hartstraat 15 in Izegem op zaterdag 8 juni tussen 11 en 17.30 uur en op zondag 9 juni tussen 10.30 en 18 uur. Iedereen is welkom.