Gezinsbond haalt de lego- en duploblokken boven Sam Vanacker

13 februari 2020

16u51 0 Hooglede In ‘t Cringhene in Gits kan je je op dinsdagnamiddag 25 februari helemaal laten gaan met ‘s werelds bekendste bouwsteentjes dankzij de Gezinsbond van Gits.

Tussen 14 en 17 uur wordt er in de leskeuken van ‘t Cringhene namelijk voor het eerst een bouwfestijn met Lego en duploblokken’ georganiseerd. De Gezinsbond stelt een aantal goed gevulde kisten met bouwstenen ter beschikking en een grote groep kinderen kan zich er de hele namiddag creatief uitleven, al dan niet met wat hulp van ouders of grootouders. Voor de kinderen is er een drankje en een tussendoortje voorzien. Voor leden van de gezinsbond is de toegang gratis, niet-leden betalen 5 euro.