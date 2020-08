Gemeenteschool stelt derde Urban Trail uit naar 2021 Sam Vanacker

21 augustus 2020

17u40 1 Hooglede De gemeenteschool van Hooglede heeft besloten de ‘GEHO Loopt Zich Warm’-Urban Trail af te gelasten. Normaal had in november de derde editie moeten plaatsvinden.

Met zowel in 2018 als in 2019 ongeveer duizend deelnemers aan de start is het loop- en wandelevenement, waarbij verschillende Hoogleedse verenigingen voor animatie langs de route zorgen, bijzonder populair. Maar in tijden van corona is die grote opkomst een probleem. “Aangezien we het niet verantwoord vinden om in november al met duizend sportievelingen samen te komen, hebben we besloten dit jaar onze Urban Trail ‘GEHO loopt zich warm’ niet te laten doorgaan”, laat de school weten. De derde editie van de Urban Trail staat gepland voor 19 november 2021.