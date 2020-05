Gemeenteraad verhuist naar De Gulden Zonne Sam Vanacker

15 mei 2020

14u56 0 Hooglede De gemeenteraad van Hooglede zal vanaf maandag 25 mei niet meer in het gemeentehuis plaatsvinden, maar wel in de grote zaal van De Gulden Zonne. Die zaal is groot genoeg om de voltallige raad te laten samenkomen met respect voor social distancing. Al zal De Gulden Zonne ook na de coronacrisis nog even dienst doen als gemeenteraadszaal.

“De vorige gemeenteraad verliep digitaal, maar veel mensen verlangen terug naar wat menselijk contact”, zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V). “Dus schakelen we voortaan De Gulden Zonne in. Alles kan er coronaproof en vanop veilige afstand verlopen. De micro’s zijn geïnstalleerd en er is plaats genoeg voor 21 raadsleden, voor de algemeen directeur en de adjunct-directeur, voor de pers en zelfs voor publiek.”

De coronacrisis is niet de enige reden voor de verhuis. “De verbouwingswerken aan het gemeentehuis starten. Dat betekent dat we straks sowieso de raadszaal niet meer kunnen gebruiken en tot volgend jaar een alternatieve locatie moesten vinden. De gemeenteraden gaan dus ook na de crisis nog wel even in De Gulden Zonne plaatsvinden. Uiteraard houden we daarbij rekening met eventuele evenementen.”