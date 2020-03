Gemeenteraad in Hooglede geschrapt Sam Vanacker

26 maart 2020

13u14 0 Hooglede De gemeenteraad die gepland stond op maandag 30 maart is geschrapt wegens het coronavirus. De eerstvolgende raad in Hooglede is gepland voor 27 april, maar of die vergadering wel zal kunnen plaatsvinden is nog zeer de vraag.

“Een virtuele gemeenteraad (waarbij de raadsleden van thuis uit stemmen op de agendapunten, nvdr.) leek ons niet aan de orde omdat zowat alle agendapunten van de gemeenteraad van maart uitgesteld konden worden”, zegt burgemeester Rita Demaré (CD&V). “De agendapunten zullen normaal gezien hernomen worden op de raad van 27 april, al is op dit moment niet duidelijk of er tegen dan wel al een fysieke raad zal kunnen plaatsvinden. Als dat niet mogelijk blijkt zullen we wellicht wel een alternatief moeten vinden.”