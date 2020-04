Gemeentelijke wandelroute wordt fotozoektocht Sam Vanacker

29 april 2020

17u09 0 Hooglede De dienst Vrije Tijd van Hooglede laat je vanaf 1 mei je eigen gemeente (her)ontdekken met een nieuwe fotozoektocht.

Voor vergezichten, gezellige wandelpaden en mooie fietsroutes langs bossen en akkers hoef je minder ver te trekken dan je denkt. Om iedereen te stimuleren om in eigen streek te genieten van de natuur heeft Infopunt Trimard in samenwerking met Rita Lepoudre de bestaande gemeentelijke wandelroute in een fotozoektocht gegoten. Vanaf 1 mei tot 30 september kan je gratis deelnemen aan de fotozoektocht. De deelnameformulieren vind je in de buitenfolderrekken bij Infopunt Trimard in Hooglede en aan het oud-gemeentehuis in Gits. De tocht kan zowel te voet als met de fiets afgelegd worden.