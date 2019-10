Gemeente trekt opnieuw 10.000 euro uit voor Music For Life Sam Vanacker

29 oktober 2019

16u15 1 Hooglede Hooglede gaat opnieuw 10.000 euro uitdelen aan de verschillende acties die in de gemeente plaatsvinden in het kader van de Warmste Week van Music For Life. Dat kondigde schepen Dimitri Carpentier (Allen 8830) aan op de gemeenteraad maandag.

Daarmee breit de gemeente een vervolg aan de actie van vorig jaar, toen beslist werd om elke euro die ingezameld werd op Hoogleeds grondgebied te verdubbelen, weliswaar tot een maximumbedrag van 10.000 euro. Bij een hoger bedrag wordt het geld verdeeld over de goede doelen. Verenigingen of individuen die geld inzamelen moeten een overschrijvingsbewijs bezorgen aan de gemeente, waarna de tienduizend euro in januari verdeeld wordt. Oppositieraadslid Tomas De Meyer (Groep21), die eind 2017 het voorstel lanceerde, was tevreden dat de actie verdergezet werd.