Gemeente splitst zomeraanbod op in elf bubbels Sam Vanacker

16 juni 2020

18u09 0 Hooglede De Buitenschoolse Kinderopvang, de sportdienst en de stuurgroep van Speelplein Zoeber in Hooglede hebben het zomeraanbod klaar. De speelpleinwerking op Zoeber zal verlopen in vier bubbels, de kinderopvang van de Boomgaard krijgt vijf bubbels verspreid over de drie locaties en de kinderen die naar het omnisportkamp komen worden in twee bubbels verdeeld.

“Bij Zoeber werken we met vier leeftijdsgebonden bubbels van 45 kinderen plus 5 monitoren”, zegt jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830). “De kinderen krijgen een gekleurd sjaaltje waardoor je meteen zal zien wie in welke bubbel thuis hoort. Ook de garages met het speelmateriaal krijgen dezelfde kleurcode. Door de werken aan de jeugdlokalen is de ruimte op het speelplein zelf echter beperkt, waardoor we ook het derde terrein van eendracht Hooglede inschakelen en een deel van de Akkerstraat afsluiten. Met de kinderen vanaf 12 jaar wijken we uit naar de lokalen van de gemeenteschool en naar die van Chiro De Kadullekes.”

Geen combinatie van activiteiten mogelijk

De speelpleinwerking loopt uitzonderlijk de hele zomer door, dagelijks van 7 tot 17.30 uur vanaf 1 juli tot 30 augustus. Alleen op 21 juli en 31 augustus is er geen werking. De bubbels gelden per week en mogen gedurende die week niet doorbroken worden. Dat betekent dat ouders geen combinatie kunnen maken van verschillende activiteiten in dezelfde week. Als kinderen afwezig zijn, dan kunnen er ook geen nieuwe kinderen in de plaats komen die week. Al kunnen ouders de week nadien wel voor een andere bubbel kiezen.

Bij IBO De Boomgaard is ook een systeem met bubbels uitgewerkt. In Hooglede, in Gits en in Sint-Jozef wordt met vijf leeftijdgebonden bubbels gewerkt, telkens met een capaciteit van 43 kinderen. De kinderopvang is zoals altijd de hele zomervakantie minstens op een van de drie locaties open, telkens van 6.45 uur tot 18.30 uur. Het omnisportkamp van de gemeentelijke sportdienst ten slotte vindt plaats in drie etappes, met name van 1 tot 3 juli, van 6 tot 10 juli en van 24 tot 28 augustus, telkens van 7.30 uur tot 17.30 uur. Voor dat kamp wordt met twee bubbels gewerkt per leeftijdscategorie.

Inschrijven voor een van de drie pijlers van het zomeraanbod kan via de website van de gemeente Hooglede.