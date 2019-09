Gemeente nodigt inwoners uit om mee

na te denken over meerjarenplan Sam Vanacker

09 september 2019

15u00 0 Hooglede Het gemeentebestuur van Hooglede is volop bezig met het vastleggen van de krijtlijnen voor de komende zes jaar en nodigt de inwoners uit om mee na te denken over het toekomstige beleid. Op 1 oktober wordt er daarom een inspraakmoment georganiseerd in De Gulden Zonne.

Tijdens dat inspraakmoment zullen inwoners van Hooglede-Gits kunnen aanschuiven aan vijf thematische tafels en er hun stem laten horen. Alle opmerkingen en voorstellen op het vlak van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, het zorgaanbod, cultuur en mobiliteit zijn welkom. Op basis van die input, weliswaar rekening houdende met de financiële slagkracht van de gemeente, zal dan later een definitief meerjarenplan opgesteld worden door het gemeentebestuur. Het inspraakmoment vindt plaats op 1 oktober vanaf 19.30 uur in de Gulden Zonne. Om praktische redenen dient voor 26 september ingeschreven te worden. Inschrijven kan via deze link. Wie een suggestie heeft maar er op 1 oktober niet bij kan zijn, kan zijn of haar idee mailen naar communicatie@hooglede.be.