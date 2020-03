Gemeente lanceert vrijwilligersportaal ‘Hooglede Helpt’ Sam Vanacker

25 maart 2020

12u40 0 Hooglede Om het aanbod van vrijwilligers en de vraag van hulpbehoevende gemeentegenoten in coronatijden beter op elkaar af te kunnen stemmen, lanceert Hooglede een nieuw vrijwilligersportaal.

Boodschappen doen voor minder mobiele personen, dieren verzorgen, tekeningen maken, naar de apotheek gaan, tekeningen maken of telefoontjes plegen naar mensen die alleen thuis zitten? Voortaan kan het makkelijk via het nieuwe vrijwilligersportaal van de gemeente op https://www.impactdays.be/hoogledehelpt/. “Sowieso vragen we dat iedereen eerst de personen in zijn of haar directe omgeving helpt. Dat kan over buren, vrienden of familieleden gaan. Zo kan je bijvoorbeeld een briefje in de bus steken bij buren om hulp aan te bieden. Wie meer wil doen, kan zich opgeven als vrijwilliger voor een van de verschillende taken via Hooglede Helpt.”

Wie zelf hulp nodig heeft bij pakweg het doen van de boodschappen, kan een mailtje sturen naar info@ocmw-hooglede.be, bellen naar de zorgtelefoon op 051/22.88.01 of het online hulpformulier invullen. De medewerkers van het vrijwilligersportaal koppelen dan vraag aan aanbod en zoeken een geschikte vrijwilliger.