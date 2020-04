Gemeente en directie laten voorlopig geen bezoek toe in Ter Linde Sam Vanacker

16 april 2020

08u12 0 Hooglede De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagavond dat rusthuisbewoners voortaan één vaste bezoeker mogen zien. Die opmerkelijke maatregel stuit op een golf van protest. Ook in Hooglede. Het gemeentebestuur en de directie van wzc Ter Linde laten weten dat er voorlopig geen bezoek toegelaten wordt in het woonzorgcentrum in Gits.

Zorgnet-Icuro, dat ruim driehonderd vzw-rusthuizen in Vlaanderen overkoepelt, noemt de maatregel niets minder dan een kaakslag, terwijl ook burgemeester Hendrik Verkest van Wingene - dat met wzc Amphora een rusthuis heeft dat getroffen is door coronavirus - en Francesco Vanderjeugd van Staden fel van leer trokken tegen de beslissing om de regels rond rusthuisbezoek te versoepelen. Ook in Hooglede is weinig begrip voor die beslissing.

“Hoewel wij er absoluut van overtuigd zijn dat zowel de familie als de bewoners uitkijken naar een hartverwarmend bezoek, zijn wij van mening dat het bezoek momenteel een te groot risico vormt voor de bewoners”, zegt Zorgschepen Dimitri Carpentier (Allen 8830). “Studies tonen immers aan dat ook mensen zonder ziektesymptomen drager kunnen zijn van het corona-virus. Om elk risico op besmetting zoveel als mogelijk te vermijden, hebben we als gemeentebestuur en in samenspraak met de directeur van het Woonzorgcentrum beslist om het bezoek voorlopig nog niet toe te laten. De huidige alternatieve vormen van communicatie worden uiteraard verder aangemoedigd.”