Gemeente dreigt subsidies mis te lopen omdat onthaalpaviljoen niet toegankelijk genoeg is voor andersvaliden Sam Vanacker

12 juli 2019

14u43 0 Hooglede Hooglede dreigt minstens 36.600 euro subsidies mis te lopen omdat het nieuwe onthaalpaviljoen aan het Duits kerkhof niet genoeg aangepast is voor andersvaliden. Het architectonisch pareltje van collectief Gijs Van Vaerenbergh werd in april vorig jaar ingehuldigd en kostte in totaal 700.000 euro.

Dat het om een sterk staaltje architectuur gaat valt moeilijk te ontkennen, zelfs al beten vier verschillende aannemers hun tanden stuk op het moeilijke ontwerp en liep de uiteindelijke inhuldiging van het paviljoen uiteindelijk anderhalf jaar vertraging op. Meer dan een jaar na de inhuldiging blijkt dat de kous nog steeds niet af is.

Oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep21) bond op de recentste gemeenteraad de kat de bel aan. “De gemeente heeft een bedrag van 35.600 euro subsidies voor het paviljoen aan het Duits kerkhof nog niet gekregen omdat de toegankelijkheid van het Duits kerkhof nog niet volledig in orde is. De inhuldiging is al meer dan een jaar geleden. Het lijkt me dringend tijd om daar werk van te maken.”

“De kwestie draait om de toegankelijkheid van het paviljoen voor blinden en slechtzienden”, legt burgemeester Rita Demaré (CD&V) uit. “Het gebroken land rondom het paviljoen speelt daarbij vanzelfsprekend de grootste rol. We hebben samen met de architecten een aantal voorstellen klaar, waaronder het aanleggen van een voelplateau. Vooraleer we een van die voorstellen uitvoeren wachten we nu op advies van INTER (het Vlaams expertisecentrum qua toegankelijkheid - nvdr).”

“De bal ligt nu in hun kamp. Op het totale bedrag is 36.000 euro relatief weinig, maar als we die subsidie effectief verliezen, dan heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de reeds toegekende subsidies. Zonder duidelijkheid daarover kunnen we moeilijk beslissen. Anderzijds moet gezegd dat onze contactpersoon bij INTER met zwangerschapsverlof was. Deze zomer hopen we in elk geval nog uitsluitsel te krijgen. Hoe sneller, hoe liever, want dat de zaak zo lang aansleept is op z’n zachtst gezegd frustrerend. We zijn er weliswaar trots op dat we een Gijs Van Vaerenbergh hebben in Hooglede, maar zo blijven we bezig.”

In totaal kostte het paviljoen 700.000 euro. 150.000 euro daarvan werd betaald door de Provincie, 330.000 euro door Toerisme Vlaanderen. De gemeente betaalde de rest.