Geen parkconcerten in Gits dit jaar Sam Vanacker

15 juli 2020

09u29 0 Hooglede Er zijn deze zomer geen parkconcerten in Gits. Normaal vinden die gratis concerten telkens op de laatste twee vrijdagen van augustus plaats in het park, maar door de coronamaatregelen besloot de werkgroep een jaar over te slaan.

“We hebben alle mogelijke opties bekeken, maar om te voldoen aan de veiligheidsmaatregelen zouden we het park moeten afzetten en het publiek moeten beperken. Bovendien zou iedereen voortdurend op een stoel moeten blijven zitten”, zegt voorzitter Wouter Vierstraete. “We vrezen dat die maatregelen de gezelligheid, het plezier en de sfeer, die net zo kenmerkend zijn voor onze parkconcerten, helemaal teniet zouden doen. Als we het niet goed kunnen doen, doen we het liever niet. Met spijt in het hart hebben we daarom besloten een jaartje over te slaan. We hadden al twee bands in optie, maar die hebben we verplaatst naar volgend jaar. Dan staan we er weer helemaal.”