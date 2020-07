Geen Minirock dit jaar bij Dominiek Savio Sam Vanacker

15 juli 2020

14u29 0 Hooglede Er is geen Minirock dit najaar. De organiserende werkgroep laat weten dat het geen risico neemt en dat het festival uitgesteld wordt tot 2021.

Het inclusieve rockfestival in de sporthal van het Dominiek Savio instituut in Gits had op 10 oktober aan de zeventiende editie toe moeten zijn, maar de editie van 2020 is geschrapt. “Wachten op versoepelingen van de maatregelen gaan we niet doen. We kunnen het niet maken om onze bewoners, die een risicogroep vormen, onnodig in gevaar te brengen”, zegt Tom Supeene van de organiserende werkgroep. “We hebben wel even getwijfeld over een light-versie, maar dan is het sop eerlijk gezegd de kolen niet waard. Het is met spijt in het hart. De bands lagen vast en we hadden dit jaar een topaffiche, met drie bands uit De Afrekening van StuBru. We zijn volop bezig die bands om te boeken naar volgend jaar. Op 9 oktober 2021 staan we er weer.”