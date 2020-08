Geen Ieperstraatfeesten, wel Ieperstraatfeest-wandelroute Sam Vanacker

19u33 0 Hooglede Door de heropflakkering van het coronavirus zijn de Ieperstraatfeesten afgelast. Het wijkcomité dat elk jaar instaat voor de organisatie neemt liever geen risico’s en stelt het evenement integraal uit naar 2021. Om de tweede zondag van september echter niet onopgemerkt te laten voorbijgaan lanceert het comité een wandelroute.

‘D’Ieperstraatfeestenroute’ bedraagt 8 kilometer en is volledig bewegwijzerd. “Ongeveer de helft van de route volgt onverharde wegen. We nodigen iedereen uit om de komende dagen en weken - niet in het minst op zondag 13 september - de wandeling te maken. De wandelaars zullen versteld staan van de schoonheid van de eigen streek. De route start aan de Colruyt en de wegwijzers blijven minstens enkele maanden hangen.”

Het comité moedigt iedereen aan om foto’s van de wandeling door te sturen via de Facebookpagina van d’Ieperstraatfeesten. Op die pagina is ook een kaartje van de volledige route te vinden.