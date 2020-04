Geen Buitenspeeldag? Jeugddienst roept op om zelfgemaakte buitenspeelfilmpjes in te sturen Sam Vanacker

19 april 2020

11u51 2 Hooglede De dertiende editie van de Buitenspeeldag op woensdag 22 april is dan wel afgelast, maar dat betekent niet dat er niet individueel buiten gespeeld kan worden. De jeugddienst en de dienst Vrije Tijd van Hooglede dagen alle kinderen en jongeren uit om in hun tuin of terras buiten te spelen en daar een filmpje van in te sturen.

Kristof Devriendt van de dienst Vrije Tijd en jeugdmedewerker Arne Vangheluwe geven zelf het goede voorbeeld en roepen in een filmpje alle kinderen tussen 3 en 14 jaar op om op 22 april buiten te gaan spelen. “Film jullie machtigste stunts, jullie zotste dansmoves of jullie gekste spelideetjes en stuur ze ons door”, zegt Arne Vangheluwe. “Wie het leukste filmpje instuurt maakt kans op een unieke Hoogleedse buitenspeelprijs. Het pakket bestaat uit een verzameling gadgets van de afgelopen buitenspeeldagen, aangevuld met een paar unieke stuks, aangepast aan de leeftijd van de winnaars. We steunen met dit pakket ook onze lokale handelaars door er een tegoedbon van de gemeente aan toe te voegen.”

Filmpjes doorsturen kan op 22 april tot 17.30 uur naar jeugd@hooglede.be. Wie filmpjes maakt met de smartphone houdt die altijd best best horizontaal. Vergeet naam, adres en leeftijd niet te vermelden in de mail.



