Geen besmettingen in Ter Linde Sam Vanacker

29 april 2020

13u13 7 Hooglede Goed nieuws vanuit rusthuis Ter Linde in Gits. Alle personeelsleden werden vorige week donderdag en vrijdag getest op Covid-19 en niemand testte positief.

De overheid verdeelde vorige week testkits over heel wat Vlaamse rusthuizen en ook het personeel van Ter Linde werd getest. Er waren geen gekende besmettingen bij de bewoners of bij het personeel, al geven de tests wel zekerheid. “De resultaten zijn binnen en ik heb de eer jullie mee te delen dat alle tests negatief zijn”, zegt schepen van Welzijn Dimitri Carpentier (Allen 8830). “Dit is uitstekend nieuws dat bewijst hoe nauwgezet iedereen die bij het rusthuis betrokken is de richtlijnen naleeft. Maar dat betekent niet dat we nu minder alert moeten zijn. Het gevaar is nog niet geweken en er is nog een hele weg te gaan.”