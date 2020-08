Geen 50ste Jumbo Run, wel verrassingsbezoek van mascotte Jumbo voor bewoners Dominiek Savio Sam Vanacker

27 augustus 2020

10u05 0 Hooglede In normale omstandigheden had dit weekend de extra feestelijke vijftigste editie van de Jumbo Run moeten plaatsvinden in en rond het domein van Dominiek Savio in Gits. Door corona werd de grote zijspanrit afgelast, maar de bewoners van de voorziening kregen wel een bijzonder bezoekje.

“De 50ste Jumbo Run is dan wel een jaar uitgesteld, maar onze mascotte Jumbo zat niet stil”, zegt Jumbo Run-coördinator Patsy Verheylesonne. “Vorig weekend kwam Jumbo aangereden op het domein in een zijspan en bracht hij een bezoek aan de afdeling kinderen en jongeren. Alle bubbels werden getrakteerd op een ijsje en de dag nadien was het de beurt aan de volwassenen. De zijspanrijders zelf werden getrakteerd met een postkaartje en een reminder voor de 50ste editie op zaterdag 21 augustus 2021.”

Patsy nam vorig weekend de tijd om enkele bijzondere zijspanrijders persoonlijk op te bellen. “Vijf zijspanrijders zijn er al van in het prille begin bij en zouden dit jaar voor de vijftigste keer deelnemen. Het gaat om Leen Van Hassent, Edie Bruekers, Bertus Vanderberg, Klaas Bottema en Huib Walrave. Ze vinden het ontzettend jammer dat de run niet doorgaat, maar anderzijds begrijpt iedereen dat de gezondheid primeert. Volgend jaar zetten we hen zeker dubbel en dik in de bloemetjes.”