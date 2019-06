Gasleiding zorgt voor vertraging bij werken Gitsbergstraat: ook na bouwverlof nog hinder Sam Vanacker

24 juni 2019

11u13 0 Hooglede De rioleringswerken in de Gitsbergstraat zijn vandaag gestart. Dat is anderhalve maand later dan voorzien, waardoor ook de einddatum van de werken opgeschoven is. Er wordt gewerkt tot 12 juli en op 13 augustus - na het bouwverlof - worden de werken terug opgestart. Tegen 1 september moet alles af zijn.

Oorspronkelijk waren de werken gepland tussen 13 mei en 28 juni, maar doordat de aannemer tijdens het vooronderzoek ontdekte dat een gasleiding niet volgens plan lag, liep de start van de werken vertraging op. Daardoor zal ook na het bouwverlof nog gewerkt worden in de straat, al belooft schepen van Openbare Werken Rik Vanwildemeersch (CD&V) dat de werken tegen uiterlijk begin september klaar zullen zijn. “Toen we halfweg mei die ontdekking deden zijn we onmiddellijk rond de tafel gaan zitten met de aannemer. We hebben er sterk op aangedrongen dat de deadline van maandag 2 september absoluut gehaald moet worden. De handelaars van Gits-centrum zijn daarvan op de hoogte gebracht.”

Tot en met 12 juli zal de Gitsbergstraat tijdens de werken in beide richtingen afgesloten zijn voor het verkeer. Tijdens het bouwverlof zal er wel doorgaand verkeer mogelijk zijn via minstens één rijstrook. Op 13 augustus worden de werken dan hervat en gaat de straat opnieuw dicht. De werken omvatten de afkoppeling van de rioleringen en de aanleg van een afvoer richting een nieuw bufferbekken.

Er wordt een omleiding voorzien via Bruggestraat, Bruggesteenweg, Stationsstraat en omgekeerd. Voor de fietsers wordt er een aparte omleiding voorzien. Fietsers die van Gits-centrum komen, kunnen via de Stationsstraat, Gudrunstraat, Rodenbachdreef, Bruggestraat en Bruggesteenweg naar Roeselare fietsen.