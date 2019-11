G-sportclub GIDOS wil vierduizend paar sokken verkopen voor aankoop sportmateriaal Sam Vanacker

05 november 2019

12u14 0 Hooglede GIDOS pakt uit met een grootse actie naar aanleiding van de Warmste Week. De club liet gepersonaliseerde sportsokken ontwerpen en verkoopt die om geld in te zamelen voor de aankoop van sportmateriaal. De G-sporters hopen vierduizend paar te verkopen.

De G-sportclub van Groep Gidts telt 120 leden en biedt zeven verschillende sporten aan voor mensen met een motorische beperking. Daarmee is de club uniek in ons land. “Voor het eerst wordt over alle zeven de sporttakken heen een gezamenlijke actie opgezet”, legt coördinator Haike Vandecasteele uit. “Onder het motto ‘Sport voor Iedereen’ kozen we ervoor gepersonaliseerde sportsokken in de kleuren van de club te verkopen. De opbrengst gaat naar het sportfonds. Dat werd twee jaar geleden opgericht om de aankoop van sportmateriaal te financieren.”

Duur materiaal

“Om G-sportdisciplines te beoefenen, is vaak duur materiaal nodig. Een elektrische sportrolstoel kost al snel 12.500 euro en het prijskaartje voor een manuele rolstoel bedraagt 3.000 euro. Met de actie ‘GIDOSokken’ hopen we dit fonds aan te sterken om de toekomst van de club te verzekeren. We hopen onze sporters letterlijk van hun sokken te kunnen blazen en vierduizend paar te verkopen. We krijgen daarvoor steun van enkele bekende sporters terwijl we ook een webshop hebben opgericht.”

Een paar GIDOSokken kost negen euro, twee paar zeventien euro, drie paar vijfentwintig euro en vier paar tweeëndertig euro. Vanaf tien stuks betaal je vijf euro per paar. De sokken zijn te koop bij de leden en op www.gidosokken.be. Bedrijven die grote aantallen willen bestellen, kunnen mailen naar hello@gidosokken.be.