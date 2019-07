Flesje streekbier voor wie Vlaamse Leeuw uithangt Sam Vanacker

10 juli 2019

10u05 0 Hooglede Net als de voorbije jaren trakteert de N-VA van Hooglede-Gits iedereen die de Vlaamse Leeuwenvlag uithangt op woensdag 11 juli op een flesje ‘Vlaamsche Leeuw’-streekbier. Door de verkiezingen vond de actie vorig jaar uitzonderlijk niet plaats.

“We hernemen deze traditie en passeren vanaf ‘s morgens vroeg in alle straten. Elk huis waar de vlag uithangt, belonen we met een flesje tripel”, zegt N-VA voorzitter Kristof Pillaert. “Vorig jaar konden we die actie uitzonderlijk niet laten plaatsvinden omdat we toen op 11 juli al in de sperperiode voor de gemeenteraadsverkiezingen zaten. (politieke partijen mogen dan volgens de letter van de wet geen geschenken uitdelen - nvdr) Maar dit jaar zetten we die traditie onverminderd voort.”