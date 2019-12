Finaleplaats voor Taylor in Belgium’s Got Talent? Sam Vanacker

13 december 2019

15u44 1 Hooglede Het jonge katapulttalentje Taylor Plysier uit Gits is vanavond opnieuw te zien in de laatste studioshow van Belgium’s Got Talent. Taylor is amper 13 jaar, maar maakt al langer furore in de wereld van het katapultschieten.

Dit weekend weten we wie van de acht resterende kandidaten doorstoot naar de finale van Belgium’s Got Talent. Vanavond staat de zesde en laatste studioshow op het programma en de laatste finalisten worden zaterdag in een Facebook Live onthuld. Vorige week kon de goochelact van Steven Delaere de jury het meest bekoren en stuurden de kijkers de 14-jarige operazangeres Camille Beniest naar de finale, maar ook streekgenote Taylor Plysier maakt nog kans op een van de twee finaleplaatsen. Stemmen kan vrijdag vanaf 22.45 uur tot middernacht. Dat kan gratis op vtm.be of via sms.