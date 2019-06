Fietsbieb op komst in voormalig stationnetje: vrijwilligers en tweedehandsfietsen gezocht Sam Vanacker

10u10 0 Hooglede Beweging.net en het gemeentebestuur van Hooglede hebben plannen voor een fietsbieb in het voormalige stationnetje in Onledemolen. Dat is een fietsuitleenpunt waar gezinnen met (jonge) kinderen tegen een gunstig tarief gebruik kunnen maken van kinderfietsen. Momenteel worden hiervoor nog vrijwilligers en tweedehands kinderfietsen gezocht.

Wie een lidkaart heeft van de Fietsbieb kan naar wens tweedehandsfietsen ontlenen voor kinderen tot 12 jaar. De geleende fiets kan steeds ingewisseld worden voor een groter exemplaar naar gelang de groei van het kind. Lid worden van een Fietsbieb kost 20 euro per jaar, maar wie een oude kinderfiets schenkt aan de bib wordt meteen voor een jaar gratis lid.

De fietsbieb in Hooglede-Gits wordt officieel geopend op zaterdag 14 september. Naar aanloop van die opening is Beweging.net nog op zoek naar tweedehands kinderfietsen. Die kunnen binnen gebracht worden bij de technische dienst in Hooglede (Hogestraat 154) van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur of via het recyclagepark in Gits (Grijspeerdstraat 10) op zaterdag tussen 9 en 12 uur. Verder worden ook nog helpende handen gezocht om te helpen bij de uitbating van de fietsbieb. Vrijwilligers kunnen contact opnemen met de dienst mobiliteit via Sophie.wittouck@hooglede.be.

West-Vlaanderen telt op dit moment al twintig Fietsbiebs. In onze regio zijn ze al te vinden in Staden, Pittem, Tielt en Torhout, terwijl er in Lichtervelde sinds kort ook eentje in de maak is.