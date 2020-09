Fietsbieb Hooglede-Gits blaast eerste verjaardagskaarsje uit Sam Vanacker

12u52 0 Hooglede De Fietsbieb van Hooglede-Gits, die op 14 september 2019 opende in het voormalige stationsgebouw van Onledemolen, blaast zijn eerste verjaardagkaarsje uit. Na het eerste jaar heeft het fietsuitleenpunt 115 fietsen in huis, waarvan er op dit moment 80 ontleningsklaar of ontleend zijn. Ruim 60 procent is uitgeleend.

De Fietsbieb is een project van Beweging.net en telt ondertussen tientallen filialen in onze provincie. Ook in Hooglede-Gits worden tweedehands kinderfietsjes (voor kinderen tot 14 jaar) op punt gezet en tegen zachte prijsjes uitgeleend. “Een jaar na de oprichting telt onze Fietsbieb alles samen 115 fietsen, van kleine loopfietsjes tot fietsen voor adolescenten”, zegt Frederik Demeyere van Beweging.net. “Van die 115 fietsen zijn er 80 fietsen ontleningsklaar of ontleend, 20 fietsen zijn na gebruik binnengebracht en in herstelling. Daarnaast hebben we nog 15 fietsen die pas binnengekomen zijn maar nog volledig hersteld en op punt moeten worden gezet om te kunnen uitlenen. Op dit moment zijn er 30 fietsbiebers die samen 40 fietsen in omloop hebben. Dankzij de vrijwilligers van Beweging.net wordt er dus nieuw leven geschonken aan de fietsjes.”

Enkel op afspraak

Wie een kinderfiets wil ontlenen, betaalt 20 euro lidgeld en kiest vervolgens een fiets uit waarmee zoon of dochter een jaar lang mee mag rondrijden. Voor het ontlenen van de fiets wordt een waarborg van 20 euro aangerekend. Tijdens dat jaar kan je zelfs je fiets inruilen voor een ander of groter exemplaar. Oorspronkelijk was de Fietsbieb elke tweede zaterdag van de maand open tussen 10 en 12 uur, maar sinds het uitbreken van de pandemie wordt enkel op afspraak gewerkt. Een afspraak maken kan door contact op te nemen met hooglede@fietsbieb.be. De beschikbare fietsjes zijn online te raadplegen via www.fietsbieb.be.