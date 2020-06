Ferm pakt uit met zomerzoektocht in Sleihage Sam Vanacker

18 juni 2020

15u43 2 Hooglede De afdeling van Ferm (het vroegere KVLV) van Sleihage heeft een zomerzoektocht klaar. De activiteit werd bedacht als alternatief voor de traditionele activiteiten van de vereniging die werden afgelast door het coronacrisis.

“Door de coronacrisis zijn verschillende van onze activiteiten afgelast of uitgesteld. Om toch voor wat ontspanning te kunnen zorgen in deze uitzonderlijke tijden, hebben we een zoektocht uitgedokterd”, zegt voorzitster Lieve Pollentier. “Onze zomerzoektocht is 14 kilometer lang en kan in de periode van 1 juli tot 31 augustus afgelegd worden. Om het hele gezin te kunnen betrekken bij de activiteit hebben we voor de kinderen zijn enkele aangepaste opdrachtjes bedacht.”

De zoekformulieren zijn vanaf 1 juli terug te vinden in de bus aan de Sleedoorn in Sleihage. Ingevulde formulieren kunnen binnengebracht worden bij Lieve Pollentier in de Diksmuidesteenweg 27 in Hooglede. De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking zullen later op het jaar plaatsvinden.