Feest in Ter Linde voor 100ste verjaardag van Agnes Sam Vanacker

05 augustus 2020

16u08 0 Hooglede In woon-en zorgcentrum Ter Linde in Gits werd dinsdag de 100ste verjaardag gevierd van Agnes Vanhaelewyn. Bezoek zat er omwille van de verstrengde coronamaatregelen niet in, maar Agnes genoot samen met haar medebewoners van een stukje taart en wat accordeonmuziek. En van een telefoontje met haar 102-jarige zus Alma.

Agnes Vanhaelewyn werd in 1920 geboren in Hooglede in een landbouwgezin van elf kinderen. Opmerkelijk genoeg is de kersverse eeuwelinge niet de oudste telg van de familie. Zus Alma Vanhaelewyn vierde in december 2019 namelijk ook al haar honderdste verjaardag. Zij verblijft in woon-en zorgcentrum Sint-Henricus. Via het personeel van Ter Linde belden de twee honderdplussers elkaar dinsdag nog uitgebreid, waarbij Alma haar jongere zus feliciteerde met haar verjaardag. Agnes is nog steeds goed bij de pinken. Na het telefoontje genoot ze samen met de medebewoners van Zilverlicht van een stukje taart met koffie en wat accordeonmuziek.

Agnes groeide samen met haar broers en zussen op in de ouderlijke boerderij in Hooglede en bleef haar leven lang ongehuwd. Ze runde op latere leeftijd samen met enkele van haar broers een grote boerderij in de Beverenstraat in Hooglede, waarbij ze vooral het huishouden onder haar vleugels nam. Ze hield van wandelen en breien, al is dat door de leeftijd nu moeilijk geworden. Op haar 88ste nam ze haar intrek in Ter Linde.