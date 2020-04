Familie versiert huisje van Georgette voor 100ste verjaardag: “Meme heeft altijd voor ons gezorgd vroeger. Nu zorgen wij voor haar” Sam Vanacker & Charlotte Degezelle

29 april 2020

13u03 0 Hooglede In de Roeselarestraat in Hooglede hangt een opvallend spandoek, terwijl er aan de vensterbanken van het huisje ook ballonnen hangen. Het gaat om een verrassing van de familie voor Georgette Vandepitte, die vandaag honderd jaar wordt. “Een feestje met de hele familie zit er voorlopig niet in, maar dat heeft mémé zeker nog te goed”, zegt achterkleindochter Naomi.

De honderdste verjaardag van Georgette Vandepitte had een groot feest moeten worden. Feestzaal Molendries in Gits was geboekt en alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten van Georgette waren uitgenodigd. “Meme keek er erg naar uit om nog eens met heel de familie samen te zijn”, vertelt achterkleindochter Naomi. “Spijtig genoeg hebben we door het coronavirus alles moeten afblazen. Maar om haar verjaardag toch in de verf te zetten besloten we om haar huisje te versieren. Eerst wilden we met de hele familie voor haar deur komen zingen, maar door de coronamaatregelen hebben we dat idee terug opgeborgen.”

De familie liet een feestelijke spandoek drukken en ging dat doek dinsdagavond rond 20 uur al ophangen. “’s Nachts wilden we het liever niet doen, dus het was nog licht toen we het doek ophingen”, zegt kleindochter Carla (52), die ook in Hooglede woont. “De bedoeling was eigenlijk dat ze het doek pas ‘s ochtends zou zien, maar ze hoorde gepruts aan de gevel en kwam een kijkje nemen. Al maakte dat de verrassing er niet minder leuk op. Mémé was heel blij. We hebben haar op het hart gedrukt dat ze het feestje zeker nog te goed heeft.”

“Als iemand een feest verdient, dan is het grootmoeder wel. Ze is al 46 jaar alleen, maar ze trekt nog steeds heel goed haar plan. Ze heeft vroeger heel veel gezorgd voor haar kleinkinderen. Nu zorgen wij voor haar. Ze is heel sociaal en komt normaal elke week komt bij ons langs, terwijl haar kinderen er bijna dagelijks over de vloer komen. Ook haar band met de achterkleinkinderen is heel sterk. Nu houden we het bij bellen en kloppen aan het venster, maar daar zal terug verandering in komen. Uitstel is zeker geen afstel.”