Familie Chinees restaurant De Lange Muur viert feest: “Gitsenaars zijn heel warme mensen” Sam Vanacker

12 november 2019

13u58 2 Hooglede In Chinees restaurant De Lange Muur in Gits werd feest gevierd naar aanleiding van de 60ste huwelijksverjaardag van Lin Jingshuo (84) en Ye Jinlian (78). Hun zoon Lin Yi Sheng (55) en schoondochter Shu Chi-Ying (52) runnen ondertussen al 23 jaar het restaurant in de Bruggesteenweg.

De jubilarissen trouwden zestig jaar geleden in China en kregen drie kinderen. Oudste dochter Lin Yi Hong besliste in 1981 om het geluk te zoeken in Nederland. In de daaropvolgende jaren maakten haar jongere zus Yi Liu en haar broer Yi Sheng ook de oversteek. In 1996 kwam die broer in Gits terecht, waar hij met zijn echtgenote Shu Chi-Ying De Lange Muur opende. 23 jaar later is het restaurant een gevestigde waarde en is de familie stevig verankerd met Gits. Zo liepen zonen Bobby (25) en Jerry (26) school in de lagere school van Gits.

Warme thuis

Oma Jinlian en opa Jingshuo wonen in China, maar toen Bobby en Jerry jonger waren, verbleven ze vaak lange tijd in Gits. “Terwijl mijn ouders het restaurant runden, pasten mijn grootouders vaak op mijn broer en ik. Aangezien mijn broer en ik ondertussen verder studeren komen mijn grootouders minder vaak naar België, terwijl ook de bezoeken aan Nederland, waar mijn tantes nog steeds wonen, verminderd zijn. Maar ze skypen wel nog bijna dagelijks met hun kinderen. Onze familie hangt heel goed samen”, vertelt Jerry. Zijn moeder Shu Chi-Ying beaamt dat. “In het begin vonden mijn schoonouders het wat jammer dat alle drie hun kinderen naar het buitenland waren verhuisd, maar ze zagen snel dat we hier in Gits een goede thuis hadden gevonden. Gitsenaars zijn heel warme mensen.”

Mond-aan-mondreclame

“Ik weet nog goed dat mijn klasgenoten en hun ouders in het begin erg nieuwsgierig waren”, gaat Jerry verder. “Mijn broer en ik waren destijds de enige kinderen op school met allochtone roots. Al was dat eigenlijk geen nadeel, integendeel. De ouders kwamen op bezoek bij De Lange Muur en de mond-aan-mondreclame deed de rest. En ondertussen komen de kinderen van de mensen die hier twintig jaar geleden voor het eerst kwamen eten ook langs met hun kinderen.”

De hele familie vierde afgelopen weekend samen feest in het restaurant en daarbij werden Lin Jingshuo en Ye Jinlian stevig in de bloemetjes gezet. Het koppel heeft ondertussen vijf kleinkinderen.