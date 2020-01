Expo Helden en Schurken komt naar infopunt Trimard Sam Vanacker

24 januari 2020

14u33 1 Hooglede Bij infopunt Trimard in de bib van Hooglede loopt van 27 tot en met 17 januari een tentoonstelling met stripverhalen over vooroordelen en racisme. De strips zijn getekend door kinderen van lagere scholen in onze regio via het project Helden en Schurken.

Onder andere het vijfde leerjaar van de vrije basisschool in Gits deed afgelopen schooljaar mee met het deradicaliseringsproject ‘Helden en Schurken’ van de politiezone Riho. Samen met twee striptekenaars werkten de kinderen zelf twee strips uit rond racisme en vooroordelen. Ze schreven een scenario, bedachten hoofdpersonages en tekenden twee strips. De kinderen kregen de afgewerkte strips in juni 2019 al mee naar huis, maar het project kreeg een vervolg in de vorm van een expo. Die toont het traject dat met Helden en Schurken afgelegd werd en was eerder al te zien in Galerie Alfons Blomme in Roeselare. Volgende week wordt een selectie van de expo naar Hooglede overgebracht. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van infopunt Trimard. De expo reist na Hooglede nog door naar Izegem, om in maart te landen in ARhus in Roeselare.