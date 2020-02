Enorme CO2-neutrale verkaveling met 124 woningen en appartementen op komst in Hooglede Sam Vanacker

08 februari 2020

07u01 1 Hooglede Hooglede maakt zich op voor de grootste en meest duurzame residentiële ontwikkeling in jaren. Vlak naast de ring rond Roeselare, aan de Honzebrouckstraat, bouwt vastgoedontwikkelaar Dumobil een nieuwe wijk met 124 woningen en appartementen. De verkaveling Schaerkehoek zal net als het Roobaertpark aangesloten worden op het warmtenet van Mirom.

Daardoor wordt de CO2-uitstoot van het woonproject herleid tot nul. Niet evident voor een wijk van zeven hectare. Het warmtenet maakt van Schaerkehoek de grootste C02-neutrale woonbuurt van Hooglede. “Met deze vorm van hernieuwbare energie gebruiken we de restwarmte die hier juist om de hoek wordt uitgestoten en die anders verloren gaat”, zegt Yves Haghedooren van Dumobil. “De restwarmte zal de woningen op Schaerkehoek verwarmen, zodat de woningen geen klassieke verwarmingsketel meer nodig hebben. Dat scheelt in de portefeuille en het is ook beter voor het milieu.”

Elektrische auto's en pakjesdienst

De toekomstige bewoners kunnen straks ook profiteren van een zogeheten e-mobipunt. Dat is een centraal punt in de wijk waar onder andere laadpalen staan opgesteld voor elektrische wagens. Opvallend is dat Dumobil zelf elektrische deelauto’s ter beschikking stelt van de bewoners. “Via een app kunnen de bewoners een van de elektrische deelauto’s reserveren”, zegt directeur Bruno Carton. “Een ander voordeel van het e-mobipunt is de integratie van een pakjesdienst. De digitale brievenbussen geven hen een signaal wanneer een pakketje is aangekomen.” Om het groene plaatje compleet te maken, komt er aan de noordzijde van de wijk een dertig meter brede groene bufferzone die de buurt zal afschermen van de ring rond Roeselare en binnen de wijk komt een groene zone van een hectare met verschillende waterpartijen.”

Compact wonen

Een andere nieuwigheid is dat Dumobil ook een nieuwe compacte woonvorm lanceert. Het gaat om een concept waarbij twee compacte woningen van 85 vierkante meter gerealiseerd worden op een perceel. “Uit ervaring weten we dat alleenstaande ouderen, singles en jonge koppels het steeds moeilijker hebben om een eigen woning te kopen. Daarom ontwikkelden we de Tantum+ -woning, een nieuwe en betaalbare woning die speciaal gericht is op deze doelgroepen. Beide woningen hebben een individuele inkom, oprit en tuin. Ook aansluitingen zoals het warmtenet, water en elektriciteit zijn gescheiden van elkaar.”