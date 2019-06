Elf transmigranten willen bus nemen, maar worden opgepakt LSI

18 juni 2019

18u33

Op de hoek van de Roeselare- en de Meiboomstraat in Hooglede zijn dinsdagvoormiddag elf transmigranten opgepakt. De groep wilde er de bus nemen om verder te reizen, maar dat was buiten de buschauffeur gerekend. Hij hield halt, weigerde verder te rijden en verwittigde de politie. Die stuurde hen ter identificatie naar het opvangcentrum voor illegalen in Brussel.